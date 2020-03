Piazza Affari sfida il panic selling: è polemica sull'apertura

(Teleborsa) - "È antipatico da dire ma anche gli antipatici talvolta andrebbero ascoltati". Nelnon ci gira intorno e lancia unin pienaIeri, in un video pubblicato su Facebook, ilaveva, infatti, chiesto di "anticipare provvedimenti sull'apertura odierna della Borsa di Milano" proponendone la chiusura. Una proposta condivisa dacon ilche dal suo account Twitter aveva invitato laa valutare, tra le misure anti speculazione, "la chiusura della Borsa e la sospensione della vendita dei titoli allo scoperto" mentre il, aveva chiesto la "sospensione per una settimana delle negoziazioni al fine di limitare le perdite di capitalizzazione delle nostre aziende". Sulla stessa lineache ieri ha visto lasottolineare la necessità, da parte del Governo, dell'adozione di "tutti i provvedimenti possibili per impedire che la speculazione finanziaria metta in ginocchio la Nazione" evitando di "scatenare il panico pure tra gli investitori". Richieste velocemente liquidate dall', che ieri ha parlato di "panico ingiustificato" affermando che "il nuovo decreto del governo per fermare il Coronavirus non blocca le attività di Borsa Italiana" e annunciando che oggi le contrattazioni sarebbero state regolarmente aperte.