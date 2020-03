Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 16/03/2020, ore 15.40

(Teleborsa) -

Si muove in territorio positivo il cross-rate Euro contro Dollaro, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'Euro contro la divisa nipponica che dà segnali di maggiore debolezza.



Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1105, in recupero dello 0,24% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'Euro/Yen evidenzia un più deciso calo dell'1,46% a 118,156.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)