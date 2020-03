Acqua, ENEA sperimenta con Hera un sistema di depurazione 4.0

(Teleborsa) - Si chiamaed è in grado diIn occasione della, il prossimopresentano questo sistema basato su tecnologie di machine learning.Realizzato sulla base di un brevetto Enea, il prototipo – fa sapere l'Agenzia – ha raggiunto un livello 7 di maturità tecnologica ed è pronto per l'industrializzazione. I primi test sono, infatti, stati eseguiti con successo nell'La principale innovazione di CONSTANCE – si legge nella nota diffusa da Enea – sta nella, che consentono di gestire da remoto più impianti di trattamento e di stimare in tempo reale la percentuale di inquinanti in ingresso. In particolare,consentendo la reimmissione di acque di buona qualità nei corpi idrici ricettori. Da sottolineare anche leSecondo gli, gli impianti di depurazione di grandi dimensioni, pur trattando oltre il 60% del refluo totale, sono in numero totale inferiore al 10% degli impianti complessivi. Uno dei vantaggi – spiegano da Enea – sta nellache, come evidenziano diversi studi, sono molto più alti di impianti di grandi dimensioni.Il progetto sperimentale di test presso un impianto di depurazione gestito dal Gruppo Hera del controllore CONSTANCE di ENEA – come spiega– è frutto di una"per la realizzazione di progetti di comune interesse finalizzati all'ottimizzazione dei processi nei sistemi di trattamento acque reflue e all'incremento dell'efficienza energetica" e "permetterà ad ambo le parti di sviluppare ulteriormente il proprio know-how e trasferire in applicazioni reali a scala industriale le nuove tecnologie che consentono di migliorare le performance energetiche e di processo degli impianti di depurazione delle acque reflue, a beneficio dei cittadini e dell'ambiente"."Il sistema CONSTANCE – evidenzia la nota – si inquadra nel più ampio contesto delle attività dell'ENEA per ideare, e realizzare città intelligenti in grado di connettere strutture orizzontali (piattaforme ICT, cruscotti urbani, Support Decision Systems) e applicazioni verticali (smart home ed assisted living, smart buildings, smart lighting, sicurezza delle infrastrutture critiche, mobilità, fonti rinnovabili) per ridurre i consumi, renderli più sostenibili e migliorare la qualità della vita".