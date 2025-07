Energia, efficienza: nasce l’Academy "Roberto Moneta"

(Teleborsa) - Nasce l’Academy “”, progetto formativo permanente di ENEA dedicato all’efficienza energetica e rivolto a professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese per potenziare le competenze operative, favorire l’adozione di soluzioni all’avanguardia e a fare rete tra imprese e specialisti del settore.Ilavverrà con una masterclass sull’efficientamento degli edifici al SAIE, la fiera delle costruzioni in programma a Bari dal 23 al 25 ottobre, in collaborazione anche con il Politecnico di Bari. Sarà articolata in lezioni frontali al mattino - tenute da ricercatori ENEA e da esperti del settore - e formazione esperienziale nel pomeriggio con visite guidate agli stand tecnologici della fiera e laboratori pratici su software e strumenti di diagnosi energetica. Tra i temi, normative europee, NZEB (edifici a energia quasi zero), digitalizzazione, smart building, materiali e tecnologie per l’efficienza.Laè aperta a 35 candidati, di cui 20 under 40. Le candidature devono essere inviate entro il 25 settembre 2025, compilando un form.“Questa masterclass segna l’avvio ufficiale dell’Academy ‘Roberto Moneta’, il nuovo progetto formativo del Dipartimento ENEA per l’efficienza energetica che nasce con l’obiettivo di ampliare e innovare un’offerta storicamente centrata sulla Summer school, intitolata all’ex direttore del Dipartimento, attiva con successo da tredici anni”, spiega, responsabile del Laboratorio Strumenti di promozione dell’efficienza energetica. “Con l’Academy – aggiunge - vogliamo costruire un percorso più articolato e continuativo che unisca contenuti scientifici di alto livello ad attività pratiche sul campo”.L’Academytecniche avanzate e trasversali per contribuire alla transizione energetica del Paese, in una fase cruciale per il comparto edilizio, chiamato a rispondere agli obiettivi europei di decarbonizzazione e al recepimento della nuova direttiva EPBD (Energy performance of buildings directive).“La prima masterclass dell’Academy al SAIE non è casuale, in quanto si tratta di un contesto fieristico ideale per un confronto tra teoria, innovazione tecnologica e mercato. In un momento in cui il settore è chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse e ambiziose, investire in una formazione tecnica di qualità significa fornire ai professionisti gliconclude Disi.