Snam, Scornajenchi: gas fornisce flessibilità vitale per sistema energetico in equilibrio

Snam

(Teleborsa) - Ilha "un" e "più che che concentrarci sull'energy transition sarebbe opportuno parlare di energy addition, con maggiore scelta che serve per avere competitività e sostenibilità". Lo ha affermato l'AD di, nella conference call sui risultati del primo semestre 2025 "La domanda di gas in Italia è aumentata del 6% nel primo semestre del 2025, segnando la prima ripresa in quattro anni - ha spiegato Scornajenchi - L'utilizzo del gas termoelettrico è aumentato del 12%, a dimostrazione del suo ruolo cruciale nel bilanciamento del sistema energetico in un contesto di crescita delle energie rinnovabili. Ilin un contesto volatile. E questo è uno scenario europeo"."Nell'di gas vediamo un- ha spiegato l'AD di Snam - Le importazioni tramite gasdotti hanno rappresentato il 64% delle importazioni (-8% rispetto al primo semestre del 2024), principalmente a causa dei minori flussi da Tarvisio, mentre il GNL rappresenta oltre il 30% delle importazioni di gas in Italia (+32% rispetto al primo semestre del 2024), migliorando la sicurezza e la diversificazione nello scenario incerto odierno".