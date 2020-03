Borse asiatiche negative. Tokyo in controtrend

(Teleborsa) - Si chiude al rialzo la prima seduta della settimana per la Borsa di Tokyo dopo la pausa festiva di venerdì, grazie allamentre gli investitori guardano agli ultimi aggiornamenti sull'espansione del coronavirus.L'indice Nikkei giapponese porta a casa un progresso del 2,02% a 16.887,78 punti mentre il più ampio Topix guadagna lo 0,55%. Non si salva invece Seoul che termina con un -5,34%., con Shanghai che segna un -2,30% e Shenzhen un -2,51%. Perdite ancora ampie per Taiwan (-4,32%).Segno meno anche per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde il 4,37% mentre Bangkok segna -7,79%, seguita da Singapore -7,49%. Deboli Jakarta -3,83% e Kuala Lumpur -2,70%.Giù Mumbay (-11,09%) e Sydney (-5,98%).