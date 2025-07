Borse asiatiche prudenti. Positiva la piazza di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, sulla scia del finale positivo registrato da Wall Street, la vigilia, dopo che gli indici americani avevano invertito la rotta, passando in territorio negativo, sulle indiscrezioni di un possibile licenziamento imminente di Powell da parte di Donald Trump. Timori poi, per il momento, dissipati dallo stesso Tycoon che ha affermato "è altamente improbabile" che licenzi il presidente della Fed.Si muovono prudenti le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive con la questione dei dazi tornata in primo piano.L'indice giapponesesale dello 0,28%; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dello 0,86%.Sulla parità(+0,11%); come pure, senza direzione(+0,09%).Pressoché invariato(-0,18%); poco sopra la parità(+0,65%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento dell'tratta 1,56%, mentre il rendimento delè pari 1,66%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso 353,9 Mld ¥; preced. -637,6 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,1 punti).