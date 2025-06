Seduta all'insegna del toro a Tokyo, misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, grazie al rally dellestatunitensi che ha migliorato il sentiment. Nel frattempo, i dati macroeconomici hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo di Tokyo è aumentato meno del previsto a giugno, mettendo in dubbio il fatto che la Bank of Japan abbia un margine di manovra sufficiente per aumentare ulteriormente i tassi di interesse nel breve termine.Giornata di guadagni per la Borsa di, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,26%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza, arrivando a 10.390 punti (+0,49%).Poco sotto la parità(-0,46%); come pure, in ribasso(-0,96%). Leggermente positivo(+0,2%); pressoché invariato(-0,19%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%.Il rendimento dell'scambia 1,43%, mentre il rendimento per ilè pari 1,65%.