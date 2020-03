Antitrust oscura sito web per la vendita di falsi test Covid-19

Un test rapido per scoprire se si è stati contagiati o meno da Covid-19 a meno di 25 euro. Era il prodotto venduto sul sito internet http://testcoronavirus.shop/it oscurato oggi grazie alla collaborazione dell'Antitrust con il Nucleo speciale della Guardia di Finanza che hanno sospeso anche l’attività di promozione pubblicitaria e commercializzazione del “Rapid Test COVID-19".





Il prodotto in questione, spiega in un una nota l'Autorità, veniva reclamizzato come un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere utilizzato a domicilio, da parte di persone non esperte di test diagnostici, al fine di auto-diagnosticare in maniera rapida ed affidabile l’eventuale contagio da COVID-19. In realtà, le informazioni fornite dal professionista sull’efficacia del test, sulla sua destinazione di uso e sul suo carattere sperimentale appaiono, spiega l'Antitrust, "ambigue, confuse e oscure".



In particolare, le modalità di promozione e vendita del prodotto sono state ritenute dall'Autorità "ingannevoli e aggressive, idonee ad alterare la capacità di valutazione del consumatore" e si accusa il venditore di aver sfruttato l'allarme scaturito dall'emergenza Coronavirus e dalla parallela diffusione di notizie circa le presunte difficoltà di approvvigionamento di “tamponi” da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

(Teleborsa) -