Bankitalia, Scotti: con nuovo sito favoriamo scambio informativo più ricco e accessibile

(Teleborsa) - "Con il, la Banca d'Italia intende favorire uno, e raggiungere un insieme ampio e differenziato di destinatari: la comunità economico-finanziaria, il mondo dell'informazione, i cittadini italiani e i lettori stranieri. A questo fine, abbiamo adottato i linguaggi e gli strumenti più evoluti attualmente disponibili, una struttura lineare, e un approccio comunicativo che valorizzi i contenuti, la loro chiarezza e accessibilità". Lo ha dettodella Banca d'Italia, alla presentazione a Roma del nuovo sito web della Banca d'Italia.Scotti ha ricordato che, per una banca centrale, il sito web "non è soltanto uno strumento di comunicazione e trasparenza: è anche". Il precedente sito web, progettato nel 2014, "ha assolto in modo efficace la funzione per cui era nato: ha servito circa un milione di utenti ogni mese, offrendo accesso a oltre 45 mila documenti e totalizzando, solo lo scorso anno, più di 100 milioni di pagine visualizzate".Tuttavia, ha spiegato, "nel tempo le modalità di accesso, consultazione e comunicazione sono cambiate in maniera profonda. Innanzitutto,, mentre dieci anni fa questa modalità di consultazione corrispondeva a circa un terzo del totale".Tra le novità annunciate oggi c'è anche il, che ospiterà una prima serie di cinque episodi dedicati alle funzioni istituzionali della Banca. Dal 24 giugno arriva infatti "Centrale", la serie podcast per conoscere da vicino la Banca d'Italia. Si tratta di cinque episodi realizzati dalla Banca d'Italia in collaborazione con Chora Media e pubblicati il martedì sulle principali piattaforme di streaming.Inoltre, lasarà online dal 19 giugno. Il portale è il punto di raccolta dei programmi e delle attività di educazione finanziaria della Banca d'Italia, rivolte al pubblico generalista e a specifiche categorie di destinatari, a partire dal mondo della scuola. Avrà una veste rinnovata, con nuovi strumenti e rubriche.