Bollette di luce e gas meno care da aprile

(Teleborsa) -per ii in un momento diper le bollette didalSecondo l'aggiornamento dell’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera), nel secondo trimestre dell’anno ilo sarà die delper lin tutela.in scia a basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, anche per via di unaprovocata dall’emergenza, e sostanzialenel fabbisogno degli"Mai come ora - sottolinea il Presidente dell’Arera,- è evidente la complessità deLa buona notizia dellaper i consumatori è ildi un rallentamento globale dell’economia. Su questo labile equilibrio, le istituzioni, i Governi e le Autorità di regolazione devono operare, durante questa emergenza, per garantire continuità dei servizi esenza compromettere la. Dal canto loro, anche i cittadini mantenendo ladei pagamenti, in un momento come questo, stanno contribuendo con un