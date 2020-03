Brexit: videoconferenza comitato misto su attuazione accordo

(Teleborsa) - Il Vicepresidente della Commissione UEed il Ministro britannico, co-presiederanno nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo, la prima rdelistituito con l'intesa sulla Brexit - che si occupa della supervisione dell'applicazione dell'accordo di divorzio, e tra i suoi numerosi compiti include lasull'interpretazione dell'intesa stessa.La mancata partecipazione britannica al programma europeo per l'acquisto di ventilatori polmonari non è riconducibile alla Brexit, ma a un banaleNei giorni scorsi il Governo britannico era stato accusato di anteporre il divorzio da Bruxelles alla salute dei cittadini, dopo che aveva rinunciato ad unirsi ai Paesi Ue per l'approvvigionamento congiunto di attrezzature ospedaliere. Poi la precisazione diche ha spiegato di aver ricevuto con ritardocomunicazione inviata da Bruxelles per presentare le proprie richieste. "Non siamo più in tempo per partecipare al primo appalto, ma, ha chiarito un portavoce.