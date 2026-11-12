Entera, nominato il Comitato Investimenti

(Teleborsa) - Il CdA di Entera ha nominato il Comitato Investimenti, che rimarrà in carica sino a revoca, e approvato il relativo Regolamento.



La nomina del Comitato Investimenti si inserisce nel percorso di rafforzamento dei presidi di gestione e controllo della società, avviato con l’approvazione della Policy di Onboarding e della Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse, come reso noto al mercato con il comunicato stampa del 26 ottobre 2026.



I membri del Comitato investimenti nominati in data odierna sono PierMario Barzaghi, Consigliere Indipendente della Società, con funzioni di Coordinatore, Carlo Allevi, Responsabile della Business Unit Crowdinvesting, e Matteo Conti, tecnico con funzioni di Segretario.



Il Comitato Investimenti di Entera interviene nel processo di selezione e valutazione dei progetti nei casi previsti dalla Policy di Onboarding e dal Regolamento del Comitato Investimenti, decidendo sull’ammissibilità delle offerte e potendone autorizzare l’ammissione, anche subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, sospenderla o respingerla. Le decisioni del Comitato sono vincolanti ai fini del processo di selezione, ferma restando la successiva approvazione finale da parte dell'organo competente.



Nell’ambito della Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse, il Comitato Investimenti è invece chiamato a esprimere, sulle offerte che presentino potenziali conflitti di interesse nelle fattispecie ivi individuate, un parere preventivo vincolante, con il voto favorevole del Consigliere indipendente, in assenza del quale l’offerta non può essere né approvata, né pubblicata.

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