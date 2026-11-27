CDP aumenta a 950 milioni di euro l'offerta del prestito obbligazionario 2026-33

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti comunica di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il valore nominale complessivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito "CDP Obbligazioni a Tasso Misto Dicembre 2026-2033", fino a un importo massimo di 950 milioni di euro. Saranno dunque emesse fino a 950.000 obbligazioni, dal valore nominale di 1.000 euro ciascuna.



L'operazione avviene in accordo con Intesa Sanpaolo , Banca Akros e UniCredit Bank GmbH, responsabili del collocamento. Il prestito è contestualmente ammesso a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana.

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