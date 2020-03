Coronabond, dalla Germania nessuna apertura

(Teleborsa) -. "Abbiamo già preso misure notevoli. Ora la questione è come sostenere il credito e per questo". Il messaggio è del portavoce del ministero delle Finanze tedesco,, in conferenza stampa a Berlino, in risposta a chi domandava se il governo tedesco non fosse pronto ad andare incontro alle richieste di quei paesi – Italia inclusa –che chiedevano la creazione del nuovo strumento finanziario o a prendere in esame altri strumenti oltre il Mes nel prossimo futuro.Kolberg ha poi spiegato: "Al momento ci sonosul modo in cui questoed efficiente e di questo stiamo parlando con i nostri partner europei, con i ministri delle finanze in modo da poter fare una". Conferme sulla ferma posizione tedesca arrivano anche dal portavoce della ancelliera, Steffen Seibert, che ha aggiunto che le proposte saranno rese note alla fine della prossima settimana.Nessuna apertura quindi, anche se in Germania sembrache ha messo al centro dell'attenzione la disponibilità della Germania di venire incontro agli altri paesi europei sulle misure speciali da prendere nel corso della crisi sanitaria.