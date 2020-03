Confindustria, Previsioni per l'Italia: "Nel 2020 crollo del PIL inevitabile"

(Teleborsa) - Uno shock imprevedibile che ha colpito l'economia italiana dall'esterno come un meteorite. Ilha definito così, nel suo, l'impatto della diffusione nel Paese del virus Covid-19. Si tratta – spiega il Csc – di uno: al progressivo blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare l'epidemia, si è infatti, associato un crollo della domanda di beni e servizi, sia dall'interno che dall'estero. Uno scenario che – avverte Confindustria – vede lePer quanto riguarda la ripresa della produzione, nell'ipotesi che la fase acuta dell'emergenza sanitaria si vada esaurendo alla metà del secondo trimestre dell'anno,Anche con queste ipotesi, tuttavia, la. Inoltre, rileva il Csc, la ripartenza nel secondo semestre sarà comunque frenata dalla debolezza della domanda di beni e di servizi. Nel caso in cui la situazione sanitaria non evolvesse positivamente, in una direzione compatibile con questo scenario dell'offerta, le previsioni economiche andrebbero, ovviamente, riviste al ribasso.Nel 2020, per Confindustria, un netto calo del PIL è comunque ormai inevitabile. Sempre nell'ipotesi che che la fase acuta dell'emergenza sanitaria termini a maggio il Csc stima, infatti, unSi tratta di un crollo superiore a quello del 2009, e del tutto inatteso a inizio anno.Il recupero del PIL italiano è previsto a partire dal terzo trimestre del 2020, in maniera graduale. Secondo il Csc se lefossero analoghe a quelle dell'intervento di marzo e finanziate con risorse europee, si avrebbe unsenza impatti sul deficit pubblico.I consumi delle famiglie, nella prima metà del 2020, – evidenzia il Csc – risentiranno delle conseguenze dell'impossibilità di realizzare acquisti fuori casa, ad esclusione di alimentari e prodotti farmaceutici. Ilseguendo l'andamento del reddito disponibile reale (-4,4% quest'anno e +2,9% il prossimo). Al suo interno si determinerà unaa sfavore di vari capitoli di spesa, quali l'abbigliamento, i trasporti, i servizi ricreativi e di cultura, i servizi ricettivi e di ristorazione.In un contesto caratterizzato da calo della domanda, aumento dell'incertezza, riduzione del credito e chiusure forzate dell'attività, gli investimenti delle imprese – sottolinea il Rapporto – sono laTorneranno, scrive il Csc, a unL'export dell'Italia non viene risparmiato dal calo generale dell'attività economica. Dal momento che – spiega il Csc – il calo dell'attività sarà particolarmente forte nei principali mercati di destinazione dei prodotti italiani e i nostri esportatori saranno più penalizzati da difficoltà produttive e logistiche,Nel migliore degli scenari Confindustria prevedeMa i rischi potrebbero essere maggiori. Un blocco dell'attività più lungo e diffuso a livello internazionale potrebbe, infatti, portare a un crollo del commercio mondiale comparabile a quello del 2009. Inoltre, – avverte il Csc – concorrenti esteri potrebbero approfittare delle attuali difficoltà della manifattura italiana per sottrarre quote di mercato.Nello scenario previsivo formulato dal Csc si assume che la risposta del mercato del lavoro italiano nel 2020 alla crisi inaspettata da Covid-19 sia simile a quella osservata nel 2009 alla crisi finanziaria. Assumendo, dunque, per i vari indicatori di utilizzo del lavoro, elasticità al PIL simili a quelle osservate nel 2009, il Rapporto stima cheGià nella seconda metà del 2020, l'input di lavoro utilizzato tornerà a crescere di pari passo al rialzo dei livelli di attività. In media d'anno,, ovvero a un ritmo inferiore rispetto al PIL, dato il progressivo allungamento degli orari.Per il Csc in Italia l'azione di politica economica, immediata ed efficace, deve essere diretta inquesta prima fase a preservare il tessuto produttivo del Paese, impedendo che la recessione profonda di questi mesi distrugga parte del potenziale e si traduca in una depressione prolungata, con un aumento drammatico della disoccupazione ed un crollo del benessere sociale. Non appena possibile, occorrerà, inoltre, mobilitare risorse rilevanti per un piano di ripresa economica e sociale. In questa situazione il Centro Studi definisceche ha adottato prime misure per il rafforzamento del sistema. Il Dl – scrive il Csc – è dichiaratamente solo un primo passo per la tutela del sistema economico e sociale ma. In riferimento all'intenzione del Governo di varare unil Csc stima che, se le nuove misure in cantiere fossero analoghe a quelle del primo intervento e finanziate integralmente con risorse europee, si potrebbe avere – a parità di altre condizioni e nello scenario di ripresa delle attività produttive delineato sopra – ". In entrambe le fasi, – sottolinea il Rapporto – "un'azione comune o almeno coordinata a livello europeo sarebbe ottimale".insieme con leha proposto unConsiderando una prima tranche di entità pari a 500 miliardi su un periodo di 3 anni, fatta inizialmente anche di misure per la liquidità e, poi, soprattutto di investimenti in sanità, infrastrutture e digitalizzazione, questo sarebbe – secondo il Csc – in grado di "alzare la crescita in Italia e nell'Eurozona di rispettivamentenell'orizzonte di stima".