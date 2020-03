La crisi del settore viaggi e turismo

(Teleborsa) - Cresce ildele in particolare delle agenzie di viaggio e tour operator, attivi sia nell'che nell', in questo momento impegnati nella partita dei rimborsi e al, mentre risulta praticamente azzerato il capitolo delle prenotazioni.Tredicimila imprese che generano un, ma pagano lo scotto dell'eccessiva frammentazione anche a livello associativo e che ora chiedono la costituzione di un tavolo di crisi e agevolazioni fiscali e previdenziali per sopperire ai mancati ricavi e pianificare la lenta e graduale ripresa economica del settore viaggi.Nelle ultime ore si susseguono gli interventi dei principali brand del mondo dei viaggi e delle vacanze, tutti concordi nel chiedere di agire nell'immediato per. Nel frattempo, molti operatori sono tuttora impegnati a collaborare con il Governo per il rimpatrio di italiani che si trovano ancora all'estero.