Madrid: balza in avanti Amadeus IT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Amadeus IT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 62,31 Euro e primo supporto individuato a 61,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 63,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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