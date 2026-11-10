Madrid: balza in avanti Amadeus IT
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Amadeus IT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 62,31 Euro e primo supporto individuato a 61,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 63,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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