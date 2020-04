Eurozona al collasso. Indici PMI a minimi da recessione 2009

(Teleborsa) -, dopo che la pandemia diha raggiunto l'Italia e l'Europa, costringento tutti i governi dell'area a varare rigidissimie fermando il motore dell'economia, le imprese.A marzo, infatti, l’indice, al di sotto dei 44,8 della lettura preliminare e deled in netto peggioramento rispetto ai 49,2 di gennaio. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si allontana così dalla soglia dei 50 punti, denotando condizioni didel manifatturiero ed una quasi certaA livello nazionale, il PMI insi è portato a 40,3 punti dai 48,7 precedenti, risultando al di sotto dei 40,5 del consensus. Il PMI dellaè sceso a 45,4 punti rispetto ai 45,7 precedenti ed ai 45,5 del consensus. Il dato dellasi è attestato a 43,2 punti dai 49,8 precedenti, anche se risulta superiore ai 42,9 attesi, mentre laè scivolata a 45,7 punti dai 50,4 del mese precedente e si confronta con i 44 attesi."Sebbene diminuito al livello più basso in sette anni e mezzo, il crollo del PMIin quanto include i ritardi della catena di distribuzione, che di fatto hanno un effetto positivo sul valore totale", precisa il, aggiungendo "per capire meglio la gravità della situazione e su come il c, dobbiamo osservare la produzione e i nuovi ordini. Questi indici infatti suggeriscono un, che sta raggiungendo una contrazione annuale a doppia cifra"., ammette l'economista, concludendo che "chiusure delle aziende, isolamento collettivo e aumento della disoccupazione probabilmente avrann, abbattendo la domanda di un vasto numero di beni. Le sole eccezioni saranno per le aziende produttrici di alimenti e quelle farmaceutiche, mentre le altre fasce del settore manifatturiero potrebbero osservare contrazioni mai osservate finora".