Coronavirus accelera in Spagna: oltre 10mila morti, 950 nelle ultime 24 ore

(Teleborsa) - Ilpurtroppo, accelera. Come anticipato nelle scorse ore dall'OMS nelle prossime ore varcheremo la triste soglia di unA preoccupare, in questo momento, è la, che registra un nuovo drammatico950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a. Crescono anche i contagi da covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo leNel frattempo, il Ministro del Lavoro spagnolo ha comunicato che ilpersone pari al 9,31% a marzo, su base congiunturale, raggiungendo il totale da causa dell'impatto del coronavirus.Nel frattempo, conè diventata ilcon il numero più alto di persone morte per il coronavirus dopo la Cina. Lo riporta il Guardian.dove il Presidente Rodrigo Duterte, ha ordinato alle forze di Sicurezza di spararea chiunque causi “problemi” nelle aree chiuse a causa della pandemia di coronavirus. Ma il capo della Polizia, Archie Gamboa, ha detto che gli agenti non lo faranno. Circa la metà dei 110 milioni di persone del Paese è attualmente in quarantena, compresi milioni in condizione di povertà elevata,a causa delle restrizioni alla circolazione.