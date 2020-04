Giù l'indice dei beni personali italiano (-1,78%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 62.651,2 in diminuzione di 1.120,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 871 dopo aver avviato la seduta a 875.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni per la casa, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,22% sui valori precedenti.scende dell'1,19%.Tra leitaliane, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 5,33% sui valori precedenti.Seduta drammatica per, che crolla del 2,56%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%.