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Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 114.929,88 punti.
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