Milano 16:53
51.817 -0,11%
Nasdaq 16:53
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Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
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Francoforte 16:52
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Piazza Affari: andamento rialzista per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo guadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 111.143,36 punti.
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