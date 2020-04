Governo "blinda" Cura Italia con la fiducia

(Teleborsa) - Ilha posto la, domani giovedì 9 aprile,sul decreto leggedaDall'inizio della crisi, il Parlamento aveva sempre risposto unitoAi primi di marzo, maggioranza e opposizione hanno fatto fronte comune, approvando con voti trasversali sia il primo decreto varato per fra fronte all'emergenza sia lo scostamento dal deficit. Nei giorni, però, qualcosa è cambiato con ladi aver fatto proposte irricevibili e l'opposizione che, dal canto suo, ribatte di aver trovatoIn assenza di un accordo politico, per garantire un passaggio spedito e una veloce approvazione, l'esecutivo imbocca laNessuna battaglia in vista però. Il momento è troppo delicato. Alla luce della conferma che dal Governo non c’ènon faremo nessun ostruzionismo, perchè comunque si tratta di misure che servono al Paese in questa fase di emergenza, ma rimarchiamo chei”, fa sapere il capogruppo leghista Massimiliano Romeo,Intanto, la ministra della Pubblica amministrazione,esulta per l'approvazione di un emendamento, che rende i concorsi pubblici sprint e meno affollati. "Le singole amministrazioni - spiega - avranno la facoltà di introdurre requisiti specifici per scremare le presenze ai test di accesso, rendendoli più rapidi. La norma consente di semplificare e accelerare l'ingresso di nuove forze nel pubblico impiego"Strada dunque segnata: dopo il passaggio oggi indiscussione generale nell'aula del Senato,a partire dalle