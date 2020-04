ASTM, nel 2019 volume d’affari cresce a doppia cifra

ASTM

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2019 diil Volume d’affari risultaed evidenzia una crescita del 20,6%; in particolaresuperano 1,1 miliardi di euro (+1,85%), mentre isi attestano su di un importo pari a 0,8 miliardi di euro (+58,5%).Ilè pari a 792,4 milioni di euro ed evidenzia una crescita di 31,5 milioni di euro che riflette le variazioni intervenute nei settori di attività nei quali opera il Gruppo.Ildella Capogruppo - normalizzato è pari a 170,4 milioni di euro, in crescita del 2,3% rispetto all'analogo dato dell’esercizio precedente.L'al 31 dicembre 2019 risulta pari a 1.352.2 milioni di euro (1.272.9 milioni di euro al 31 dicembre 2018). L’incremento dell’indebitamento "include gli effetti derivanti dai significativi investimenti in immobilizzazioni finanziarie ed in particolare l’acquisto di azioni e OPA SIAS (212,4 milioni di euro) e gli investimenti netti in partecipazioni, minorities e finanziamenti (per complessivi 41,8 milioni di euro, incluso l’acquisto di azioni ATIVA e SITAF); l’indebitamento finanziario netto rettificato di tali effetti, risulterebbe pari a 1.098 milioni di euro, in miglioramento di circa il 14%".