Golden Goose, ricavi in crescita a 165 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) -, azienda italiana del lusso che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha chiuso ilconpari a 164,5 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al 1° trimestre 2024. I ricavi netti Direct-to-Consumer (DTC) sono stati in aumento del 19% rispetto al 1° trimestre 2024, rappresentando il 76% dei ricavi netti totali (vs 71% nel 1° trimestre 2024), in linea con la strategia di espansione DTC della società.La rete globale di negozi diretti (DOS) ha raggiunto 218 punti vendita alla fine del trimestre, con 3 nuove aperture. Tra le novità distributive: l’apertura del Pop-Up al The Corner Shop di Selfridges, focalizzato su Co-Creazione ed esperienze condivise; un nuovo Pop-Up a Manila, con il concept Fioreria Golden; il lancio del nuovo concept store esperienziale a New York - Meatpacking District."Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti nel primo trimestre 2025, che confermano una crescita a doppia cifra trainata ancora una volta dall’eccezionale performance del canale Direct-to-Consumer - ha detto l'- Pur consapevoli della forza del nostro brand, restiamo attenti all’evolversi dello scenario geopolitico ed economico globale. Siamo grati e ispirati dal continuo supporto della nostra Golden family e della community".