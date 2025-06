Anfia, a maggio in forte calo le immatricolazioni di autocarri (-18,6%) e autobus (-37,5%)

(Teleborsa) - Nel quinto mese del 2025, il comparto deglitorna ad avere segno negativo, con un pesante calo a doppia cifra (-18,6%), mentre iproseguono il trend positivo (+32,1%). Gli, infine, registrano un’ulteriore flessione (-37,5%). È quanto emerge dai dati pubblicati da Anfiaads.Nel dettaglio, a maggio 2025 sono stati rilasciati(-18,6% rispetto a maggio 2024) e, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+32,1%), suddivisi in 137 rimorchi (+5,4%) e 1.589 semirimorchi (+35%). Nei primi cinque mesi del 2025 si contano 12.000 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 9,9% in meno rispetto ai primi cinque mesi del 2024, e 6.437 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+12,6% rispetto a gennaio-maggio 2024), così ripartiti: 584 rimorchi (+1,4%) e 5.853 semirimorchi (+13,8%)."La perdurante contrazione delle immatricolazioni degli autocarri destinati al trasporto merci testimonia la necessità di un ripensamento delle politiche pubbliche per l’autotrasporto al fine di arrestare il progressivo invecchiamento del parco circolante", ha commentato, Delegato ANFIA per il trasporto merci.Per quanto riguarda invece il mercato deglicon, a maggio si registrano 395 nuove unità, con un decremento del 37,5% rispetto a maggio 2024. Nel quinto mese dell’anno, tutti e quattro i comparti registrano una variazione negativa, con cali a doppia cifra: -58,9% i minibus, -50% gli scuolabus, -34,4% gli autobus e midibus turistici e -25,1% gli autobus adibiti al TPL.Neidel 2025, i libretti di autobus rilasciati sono 2.232 (-19,4% rispetto a gennaio-maggio 2024). Nel cumulato si mantengono positivi soltanto gli autobus e midibus turistici (+23,2%), mentre calano i minibus (-34%), gli autobus adibiti al TPL (-28,2%) e gli scuolabus (-0,9%)."Come ci si aspettava, dopo la forte iniezione di risorse del PNRR continua il trend negativo dell’immatricolato autobus", ha dichiarato, Presidente della Sezione Autobus di ANFIA. "In questo scenario fortemente critico per l’industria del settore è indispensabile massimizzare le risorse a disposizione sia a livello nazionale che europeo", ha aggiunto.