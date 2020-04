IVA, Codacons: non solo mascherine, ridurla su tutti i DPI

(Teleborsa) -va ridotta non solo sullema su tutti i(dispositivi di protezione individuale, ndr) e gli strumenti sanitari destinati alla lotta al coronavirus. Lo chiede il Codacons, in campo fin dalla prima ora per unin ambito"Sosteniamo la proposta di abbassare l’sulle mascherine, ma riteniamo che l’imposta debba essere ridotta su tutta una serie di beni indispensabili per contrastare il covid-19 – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Ad esempio oggi, mentre si moltiplicano le raccolte fondi per sostenere gli ospedali nella lotta al coronavirus, l’erario si arricchisce attraverso le imposte che gravano sulle stesse donazioni. Su tutti i dispositivi medicali da destinare a medici e strutture sanitarie in genere, infatti, vige infatti l’IVA al: questo significa che su ogni 100 euro versati dagli italiani per sostenere laattraverso le varie iniziative di solidarietà,finiscono nelle casse dello Stato”.“Per questo il Codacons ha inviato nei giorni scorsi una istanza al Governo chiedendo di abbatteresu tutti di dispositivi medici pero destinati agli– conclude Rienzi.