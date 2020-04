Via libera UE a Dl liquidità, Vestager: aiuta imprese in tempi difficili

(Teleborsa) - La Vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la Concorrenza,, ha salutato con favorearrivata oggi deltramite garanzie pubbliche a sostegno delle aziende colpite dalla crisi del covid-19 (il cosiddettoche coprirà ilconcessi dalle banche alle stesse aziende."Ilcon un bilancio fino a- ha osservaton una nota -, consentirà garanzie pubbliche su nuovi prestiti e sul rifinanziamento di prestiti esistenti per tutte le imprese, comprese le grandi società. Insieme all'altro regime italiano per sostenere i lcapitalizzazione colpite nel contesto dell'epidemia di coronavirus, il sistema aiuterà le aziende a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento inContinuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano aiutare a mitigare gli effetti dell'epidemia di coronavirus", ha concluso la Vicepresidente.Laha approvato la misura dopo aver concluso che èer porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'UE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione lo scorso 19 marzo 2020, modificato il 3 aprile 2020.In particolare, la Commissione nota che:del prestito per le società è limitato a quanto necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro;saranno fornite solo fino alla fine di quest'anno, limitate a un massimo di sei anni; leda pagare per la garanzia sono in linea con i livelli previsti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.