Petrolio a 11 dollari: mai così basso in 21 anni

Brent

(Teleborsa) -, che continua a scivolare ed è caduto aial barile. Un calo - il più marcato registrato dal 1982 - sembra non aver fine e risponde aglinegli stoccaggi. Tant'è che è fuga dal contratto in scadenza domani proprio per la difficoltà di stoccare la materia prima.In attesa che scadano i, i cui scambi erano già marginali per effetto della procedura di rollover mensile, il contratto in scadenza segna un valore dirispetto allo scorso venerdì. Ilsi attesta invece aStesso movimento per il, la qualità di greggio del mare del Nord, che scambia a Londra arispetto a venerdì.Il tracollo delle quotazioni petrolifere è in atto ormai da diverso tempo e risponde alle a, in particolare l'Opec plus, che ha deciso undi barili, ancora non effettivo (partirà il 1° maggio) a fronte di undi barili.