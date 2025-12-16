Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,29%.
Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 59,64 con area di resistenza individuata a quota 61,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,88.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)