Petrolio chiude sottozero. Ecco i motivi che hanno portato al tracollo

(Teleborsa) -era l'emozione che provava chi ieri guardava i monitor del New York Mercantile Exchange (), vedendo che il, nell'arco della mattinata (era il pomeriggio in Italia).Una sensazione mista alla consapevolezza che una cosa del genere, ma che è stata consentita dal, la società che gestisce gli scambi su questa piattaforma, che ha consentito ai prezzi di scivolare in negativo. Chi ieri deteneva una posizione di acquisto (long) sul petrolio, per assurdo, sarebbe stato costretto a "pagare" coloro che mantenevano una posizione in vendita (short), per poter uscire dal contratto ed evitare la consegna fisica dei 1.000 barili di petrolio, come previsto dal regolamento dei contratti future.Al termine degli scambi e dopo una giornata di passione, il, che scade oggi, ha chiuso con un valore negativo a, seppur con scambi marginali. Non è andata così per il, che regolarmente quotava, prezzo attorno al quale il Future in consegna a maggio aveva oscillato fino alla scorsa settimana.Il Future suldunque, dopo aver chiuso la vigilia in negativo,un valore positivo di(il contratto scadrà formalmente oggi alla riapertura del mercato diurno), mentre il contratto successivo di. Parallelamente, ilper consegna giugno (quello di maggio è scaduto già da diversi giorni) scambia aIl prezzo della scadenza più vicina, dunque, quota molto più basso del contratto più lontano, una situazione che, nel gergo del settore delle commodities, viene tecnicamente definitaFino ad un certo punto il "cotango" denota una situazione di normalità, cioè un, ed è naturale che i contratti più distanti evidenzino quotazioni più elevate, non fosse altro che per gli interessi che maturano ed i costi di stoccaggio. L'altra situazione, definita didenota invece scarsità,, e si verifica quando i prezzi dei contratti vicini sono più alti di quelli più lontani:Il problema non nasce dalla curva dei prezzi, inclinata verso il basso o verso l'alto, ma dallo, che ha assuntocome non si era mai visto: fra due contratti successivi si è verificata una differenza di. Non solo:Quello che si è visto ieri è niente altro che unlanciato dal mercato petrolifero, unche la situazione dicui si è venuto a trovare questo mercato non è sostenibile.Un eccesso che deriva da uno (25-30 milioni di barili), vuoi per le misure diattuate a livello globale o per il, che conta per una larga fetta della domanda complessiva. Insomma laDal lato opposto, le, la miopia di molti paesi esportatori, le, hanno condotto ad unadi poco meno didi barili, non ancora effettiva (lo sarà solo dal 1° maggio) e senza dubbioUn ritardo che: basti pensare che ildi smistamento americano, quello di Cushing, in Oklahoma (USA), è arrivato quasidi stoccaggio (59% della sua capacità) e si teme che il limite, di questo passo, venga raggiunto molto in fretta.Nonostante il contratto di maggio sul petrolio sia finito ad un valore al di sotto dello zero, il(benzina verde), a New York, ha chiuso ieri a, un prezzo che non si discosta troppo dal contratto successivo di giugno e che non dà certamente un valore zero o inferiore.i prezzi evidenziano poi una maggiore rigidità a causa del peso fiscale (IVA ed accise) sui prezzi dei carburanti. In base all'ultimadel 13 aprile - oggi dovrebbe arrivare l'aggiornamento settimanale - il(con 72,8 centesimi di accise e 25,6 centesimi di IVA) e quello del(61,7 centesimi le accise e 23,7 centesimi l'IVA). Inutile dire che a questi prezzi e considerando il trend del petrolio, le associazioni dei consumatori sono da tempo sul piede di guerra.