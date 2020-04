GEDI, EXOR rileva partecipazioni CIR e Mercurio e acquista altra quota

GEDI

(Teleborsa) -, prevista dagli accordi sottoscritti a dicembre 2019 ed aprile 2020., società di nuova costituzione interamente detenuta dalla holding della famiglia Agnelli, hada CIR (43,78% del capitale) ad un prezzo dper azione, per un ammontare complessivo diEXOR comunica, inoltre, di aver raggiunto unper l’acquisto da parte di Giano Holding diordinarie GEDI pari alal medesimo prezzo di 0,46 euro per azione, la cui esecuzione è avvenuta in data odierna. Giano Holding ha anche stipulato unper l’acquisto delle loro partecipazioni in GEDI pari complessivamente al, che verrà eseguito prima della promozione dell’OPA., cui anche EXOR si è impegna ad aderire con la sua quota del 5,99% del capitale, al medesimo prezzo di 0,46 euro per azione. Per effetto degli acquisti da CIR, Mercurio, SIA BLU e Giacaranda Caracciolo e tenuto conto dell’impegno di EXOR, è previsto che Giano Holding venga a detenere una partecipazione in GEDI pari complessivamente al(tenuto conto di n. 18.635.303 azioni proprie detenute da GEDI).Sempre in data odiernaconsensualmente ilrelativo a GEDI sottoscritto il 30 luglio 2016 e sono stati stipulati un accordo di investimento tra CIR, EXOR e Giano Holding e un accordo di investimento tra Mercurio, EXOR e Giano Holding, in base al qualeavranno unaciascuna rappresentativa del 5% del capitale sociale emesso di GEDI. Al perfezionamento dell’ingresso di CIR e Mercurio nel capitale sociale di Giano Holding, entreranno inoltre in vigore i patti parasociali e gli accordi di put & call stipulati in data odierna tra EXOR e CIR, da un lato, e tra EXOR e Mercurio, dall’altro.