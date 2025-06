Giù Piazza Affari insieme al resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

ENI

STMicroelectronics

Moncler

Ferrari

Stellantis

Cembre

D'Amico

Garofalo Health Care

CIR

Ferragamo

(Teleborsa) -, dove tornano i timori sui dazi, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che entro due settimane fisserà unilateralmente le tariffe commerciali con i Paesi che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,151. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,41%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,59 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.scende dello 0,86%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,03%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,54%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,76%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 42.377 punti.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,60%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.Calo deciso per, che segna un -2,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,24%.Tra i(+2,95%),(+0,86%),(+0,78%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,56%.