Lo spettro S&P: rating Italia potrebbe finire a livello "spazzatura"

(Teleborsa) -, che stasera annuncerà le sue decisioni sul, che rischia di finire al livello. La sua decisione sarebbe la prima di una serie di bocciature che potrebbero arrivare dalle tre sorelle: Moody's si esprimerà a maggio e Fitch a luglio.Perché spazzatura? Ilè attualmente, appenail livello speculativo (da BB in giù), definito in gergoperché non verrebbe preso in considerazione dagli investitori internazionali a causa dell'elevato rischio insito nell'investimento stesso.le ragioni di questa decisione sono da rinvenire nei numeri delche il Governo sta mettendo a punto:, uno scostamento di bilancio pubblico di 55 miliardi, che farà schizzare ildall'1,6% ed idal 134,8%.Tutto questo per l'effetto pandemia e per leche l'Italia si prepara ad affrontare, conse il Governo farà o meno ricorso al MES "light", posto che sulsi deve ancora lavorare (almeno sino ai primi di maggio).La possibilità che l'Italia venga declassata, non solo il Tesoro che farà fatica a collocare quantità di titoli di Stato sempre più ingenti, ma anche banche ed imprese.Un rating Junk infatti si rifletterà sulcollocati, facendo. A questo punto, le, che hanno in "pancia" grandi quantitativi di titoli statali, dovranno ben presto., con conseguentealle imprese ed alle famiglie (credit crunch). Verrebbero così vanificati tutti gli sforzi del Governo per far ripartire l'economia. Un circolo vizioso.La questione del rating dell'Italia, che non è certo la Grecia, ha già messo, che si è riunita d'urgenza per mettere a punto quello che viene definito unFrancoforte sta pensando infatti dinei programmi di acquisto titoli, tipo il PEPP, anche. Una idea che le è stata, che recentemente ha fatto lo stesso, considerando il peggioramento indotto dall'epidemia di Covid-19 di molti emittenti (sovrani e corporate).Una decisione che garantirà stabilità alla Zona Euro e la possibilità per il Tesoro italiano di piazzare titoli di stato a rendimenti non altissimi, grazie agli acquisti effettuati dalla BCE.