Banca Sella Holding ottiene primo rating investment da S&P: BBB-/A-3 con outlook stabile

(Teleborsa) - L'agenzia di rating S&P Global Ratings ha valutato per la prima volta il merito creditizio diassegnando il ratingrispettivamente per il lungo e il breve termine, con outlook stabile. L'iniziativa di avvalersi di un terzo rating, in aggiunta a quelli di Moody's e Morningstar/DBRS, si inserisce nel processo avviato dal Gruppo con l'obiettivo di ottimizzare l'accesso aia supporto dei programmi di emissione previsti dal piano di, garantendo elevati livelli di trasparenza verso mercato e investitori.L'assegnazione del rating BBB-/A-3 evidenzia i solididel Gruppo, in particolare il modello di business diversificato, il buon track record e l'approccio conservativo nella gestione dei rischi finanziari e non finanziari. Tale valutazione sottolinea inoltre i continuiinche contribuiscono alla performance e alla resilienza operativa.L'riflette la fiducia che S&P Global Ratings ripone nella capacità del Gruppo di mantenere una buona qualità degli attivi, consolidare la sua offerta digitale e proseguire nella realizzazione della sua prudente strategia di business.