Ion Markets, S&P migliora rating a "B" con fusione di tre entità del gruppo

(Teleborsa) -hae rimosso la precedente posizione di CreditWatch con implicazioni positive. Si tratta di una controllata del gruppo ION, fondato dall'italiano Andrea Pignataro e leader globale nel software di trading e automazione dei flussi di lavoro, analisi e insight di alto valore e consulenza strategica per istituzioni finanziarie, banche centrali, governi e aziende.L'agenzia di rating spiega che Ion Group, la società madre di Ion Markets, Ion Corporates e Ion Analytics, ha firmato un. Valuta Ion Platform, la società madre intermedia delle tre entità sopra menzionate, "B+", supportata dall'aspettativa che la fusione consentirà un migliore allineamento della sua suite di prodotti e della strategia di commercializzazione per i clienti esistenti, il che potrebbe portare a migliori opportunità di cross-selling e supportare una maggiore crescita organica.Dato il suo, S&P ritiene che l'affidabilità creditizia del gruppo nel suo complesso sarà strettamente allineata a quella di Ion Platform e, pertanto, ha alzato la valutazione del profilo creditizio del gruppo a "b+". Il miglioramento del profilo creditizio del gruppo consente un aumento di un livello del supporto di gruppo ai rating su Ion Markets, data la valutazione dell'importanza della controllata nel complesso di Ion Group (sotto la società madre Ion Investment Corporation), che rimane la società madre di riferimento per l'analisi del potenziale supporto di gruppo.L'outlook stabile riflette la previsione che il profilo creditizio stand-alone di ION Markets rimarrà "b-", riflettendo l'elevato leverage della società con une un solido rapporto FOCF/debito di circa il 3%. Riflette inoltre la previsione che il profilo creditizio di gruppo su Ion Investment Corp. rimarrà "b+", supportato dal suo maggiore potenziale di integrazione e sinergia, che consentirà un rapido deleveraging del profilo a circa 7,0x nei prossimi due anni.