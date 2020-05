De' Longhi, informativa sui riacquisti di azioni proprie

De' Longhi

(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 16 marzo 2020 aventi a oggetto un massimo di 3.000.000 azioni ordinarie, nei termini autorizzati dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 e successivamente dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2020,comunica di aver, tra il 4 e l'8 maggio 2020, complessive(corrispondenti allo 0,046 % del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 16,8221 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 1.147.686,57 euro.A seguito delle operazioni compiute nell'ambito dello share buy-back, all'8 maggio, la big degli elettrodomestici detiene 716.158 azioni proprie, corrispondenti allo 0,479 % del numero complessivo di azioni ordinarie.A Milano, oggi, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,42%.