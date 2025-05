Cellularline, informativa sullo share buyback

Cellularline

(Teleborsa) -ha comunicato, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di averdal 19 al 23 maggio 2025, complessive, al prezzo medio ponderato di 2,65608 euro per uncomplessivo diCellularline ha inoltre reso noto che in conformità di quanto deliberato dall’Assemblea della società in data 17 aprile 2025, sono state assegnate agli azionisti 342.155 azioni proprie a titolo di dividendo in data 20 maggio 2024.Al 26 maggio, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 701.190 azioni proprie, pari al 3,20644% del capitale sociale.In Borsa, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,28% sui valori precedenti.