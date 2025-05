De' Longhi balza in Borsa dopo la promozione di Barclays

De' Longhi

Barclays

De' Longhi

(Teleborsa) - Balza in avvio di contrattazioni il titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, dopo che gli analisti dihannoa "" da "Underweight", con il target price alzato a 30 euro per azione dai precedenti 23 euro.si attesta a 30,1 euro, con un, risultando il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 30,83 e successiva a quota 32,43. Supporto a 29,23.