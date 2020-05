DL Rilancio, Gualtieri: abbonata l'Irap di giugno

(Teleborsa) -dell'di giugno. Tra le misure in via definizione nelanche il provvedimento fortemente caldeggiato dal. Ad annunciarlo il, che ha definito il nuovo Decreto Legge da 55 miliardi "molto corposo".Il maxi-decreto nellema il processo di limatura è ancora in corso, come ancora in corso sono le trattative all'interno della maggioranza per la sua definizione. Sul fronte liquidità il Ministro ha chiesto maggiore impegno alle banche mentre. Nel decreto, come indicato dal Ministro Patuanelli, ci dovrebbero essere anche le risorse per il. Gualtieri, infine, ha rassicurato opposizioni e Italia Viva che non ci sarà alcuna "sovietizzazione" delle imprese a cui verrà assicurata una ricapitalizzazione ma senza ingresso nella Governance. Resta aperta sul tavolo dell'esecutivo la questione della regolarizzazione dei migranti.Infine,in due tranche per aiutare le famiglie più bisognose, risorse per le misure di contenimento del Covid nelle scuole e per potenziare i centri estivi,per medici e infermieri,, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione anti-Coronavirus nel 2020, un credito d'imposta fino al 60% (ma non il ristoro integrale promesso nei giorni scorsi) dell'affitto per le imprese che abbiano subito unache si devono adeguare alle norme per la ripartenza e niente Tosap sui tavolini all'aperto di bar e ristoranti.