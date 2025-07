Piombino, Urso incontra Giani e Ferrari su progetto rilancio Polo siderurgico

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italyad Arezzo il presidente della Regione Toscanaed il sindaco di Piombino, a margine delle celebrazioni per gli 80 anni del Calzaturificio Fratelli Soldini.Al centro del colloquio lo, con particolare attenzione al. Nel corso del colloquio sono statidel percorso da seguire, nel rispetto delle istanze del territorio, della tutela dei lavoratori e della necessità di costruire una realtà produttiva moderna, competitiva e sostenibile.A inizio giugno, la società, realtà nata dall'unione fra la società ucraino-olandese Metinvest e l'italiana Danieli, aveva condiviso con le rappresentanze sindacali l'accordo di programma siglato con il MIMIT, per la realizzazione di un. Accordo che aveva convinto i sindacati, tanto da revocare lo sciopero inizialmente programmato per il 12 giugno.Il ministro Urso oggi ha ribadito cherappresenta una, inserita in una più ampia strategia nazionale di rafforzamento e rilancio della filiera siderurgica. L’incontro - sottolinea il MIMIT - ha confermato la volontà condivisa tra Governo, Regione e Comune dinello sviluppo industriale del Paese.