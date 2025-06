Rinnovato il CCNL Multiservizi: intesa strategica per sostenibilità e rilancio

(Teleborsa) - È stato sottoscritto ilper i, che coinvolgein tutta Italia. L’accordo, che rinnova il contratto scaduto il 31 dicembre 2024, è stato raggiunto nelle prime ore di venerdì 13 giugno dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali del settore: Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti.Il nuovo contratto, valido dal, prevede un incremento salariale complessivo di 215 euro e la modifica di alcuni istituti della parte normativa, con particolare attenzione ai temi della violenza di genere e del lavoro a tempo parziale."Un’intesa importante – dichiarano le– che rappresenta un passo fondamentale per la tenuta e il rilancio del settore. Un risultato raggiunto con senso di responsabilità nei confronti delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori, e del Paese intero: parliamo infatti diper la qualità della vita delle comunità"."L’accordo – proseguono le Associazioni – è unche tutelino il potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori in un contesto ancora segnato dall’inflazione e dall’altro a salvaguardare la sostenibilità economica delle imprese, oggi in difficoltà a causa dell’aggiudicazione tardiva delle gare rispetto ai bandi e fortemente penalizzate dalla mancata revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi"."Imprese e sindacati – concludono le Associazioni – si sonoriconoscendo la dignità che lavoratrici e lavoratori meritano. Ora confidiamo in una presa di coscienza da parte del Governo, affinché il settore riceva un’attenzione all’altezza del suo valore e del suo ruolo".