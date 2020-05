Dl Rilancio, attesa per il Cdm: calo Irap per 1,8 mld di imprese

(Teleborsa) - Lacon diverse misure importanti per risollevare l'economia del Paese, alle prese con l'emergenza Covid-19.Tanti i nodi politici da risolvere che potrebbero essere stati sciolti:, ma secondo il ministro dell'Economia,, ie ora si tratta solo di mettere a punto dettagli tecnici.Tra i provvedimenti del Dl, il che vuol dire la quasi totale delle imprese italiane, circaSono previsti inoltre; frontesono stati messi in campo, in cattedra da settembre.Cuore del Dl è il, settore tra i più colpiti dal lockdown:previsti anche per tutti quelli che hanno avuto perdite ma solo fino al 60% e(con una copertura di circa 120 milioni), a patto che alberghi e pensioni siano gestiti dai proprietari. La cancellazione dell'Imu vale anche per le strutture turistiche di laghi e fiumi.che sarà rivolto a una platea più ampia, passando ilper un tax credit che si potrà(fattura elettronica o documenti con codice fiscale del destinatario dello sconto). Il bonus rimane d(300 euro in due e 150 euro per una persona sola)