Airbus Helicopters consegna nuovo H125 all'italiana E+S Air

(Teleborsa) -ha consegnato unall'azienda italianae alla sua consociata, uno dei principali operatori italiani nel settore antincendio e lavoro aereo. Il nuovo H125, quasi tutti appartenenti alla famiglia Airbus, e sarà impiegato, oltre che per operazioni antincendio, anche per ispezioni di linee elettriche e rilievi aerei.Con base a Salerno,con la sua consociataoffre anche, "oltre a vantare una consolidata collaborazione con diverse multinazionali produttrici e distributrici di energia elettrica e di gas. A partire dal 2007 ha operato un totale di 69 elicotteri quasi tutti Airbus, confermando la fiducia negli elicotteri Airbus e in particolare nell'H125"."L'H125 -- è la soluzione giusta che ci consente di compiere le nostre missioni in modo rapido ed efficace. È senza dubbio il velivolo di riferimento nel settore antincendio e lavoro aereo, con un'affidabilità eccezionale, una manutenzione semplificata e bassi costi operativi". "È per noi un onore -- che E+S Air si rivolga ancora una volta all'H125 per le proprie missioni. Questa consegna conferma la qualità e la versatilità dell'H125, che ben presto offrirà un incremento della capacita di carico fino a +190 chilogrammi grazie a un migliore sfruttamento della potenza del motore". "Sonoe hanno complessivamente accumulato più di 10,6 milioni di ore di volo", ha concluso Ceccacci.