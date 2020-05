Generali, redditività in aumento e solidità finanziaria nel 1° trimestre

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre confermando unaed unaIla 1.448 milioni, grazie al contributo dei segmentiche hanno beneficiato anche delle recenti acquisizioni."In uno dei periodi più difficili e incerti degli ultimi decenni, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, con pesanti ricadute macroeconomiche e finanziarie, il nostro modello di business ha garantito la continuità operativa del Gruppo e ci ha permesso di svolgere senza interruzioni il ruolo di Partner di Vita per i nostri clienti", ha affermato il, citando quali fattori competitivi il processo di digitalizzazione avanzata, la rete distributiva multicanale e la diversificazione internazionale.si sono mantenuti pressoché stabili a 19,2 miliardi, con un andamento migliore del segmento Danni (+4%) rispetto al segmento Vita (-1,6%). Lain termini di PVNBP (valore attuale dei premi di nuova produzione) sfiora gli 11 miliardi, in aumento del, grazie alla crescita dei prodotti unit-linked (+18,6%) e dei prodotti di puro rischio (+13,8%).Nel ramo, la raccolta netta si è attestata a 3,1 miliardi (-25,2%) e le riserve tecniche a 363,4 miliardi (-1,6%), in conseguenza dell’attuale andamento dei mercati finanziari.Sul, che chiude con unrispetto ai 744 milioni dell'anno precedente, pesanonette sugli investimenti, legate all'impatto del Covid19 sui mercati finanziari ed ilstanziato dal Gruppo per ilper l’emergenza pandemica. A pesare anche il venir meno del contributo delle dismissioni, che nel periodo è risultato nullo, rispetto ai 128 milioni di plusvalenza contabilizzati nel primo trimestre del 2019.Si mantienedel Gruppo, con unQuanto all'outlook, Generali ritiene che sia "troppo presto" per valutare l’effetto complessivo dell'emergenza sul settore assicurativo globale, ma ipotizza per il 2020 un risultato operativo "resiliente", seppur in flessione rispetto al 2019, ed un impatto negativo a livello di risultato netto.