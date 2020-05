PA, bando da 42 milioni del Ministero per rafforzamento piccoli comuni

(Teleborsa) - Ilha pubblicato l’avviso per unaa partecipare al progetto"Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni". Si tratta di unper, già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19.Il programma si inserisce nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr) del Dipartimento della funzione pubblica. Si parla infatti di tutte lein relazione alla fase finale dellaIl loro utilizzo è connesso a untra cui il potenziamento dellarivolti a cittadini e imprese, ad esempio attraverso la riorganizzazione in chiave, l'adesione alla piattaforma, il potenziamento delloe lo, dei modelli e dei format per glie gli, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione.L'avviso resterà, mentre le attività dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2023.