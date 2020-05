Agricoltura, con voucher agricolo semplificato 50mila posti di lavoro in più

(Teleborsa) - Con una radicalesarebbe possibile garantiree percettori di reddito di cittadinanza nelle attività stagionali in campagna. È la stima fornita dain riferimento al r ecord fatto registrare dalla cassa integrazion e in Italia con 835 milioni di ore autorizzate ad aprile con prospettive di licenziamenti e chiusure.“L’Italia in questo momento non ha bisogno di posizioni ideologiche ma di scelte pragmatiche e ie non far marcire i raccolti nei campi ma anche a consentire a percettori di ammortizzatori sociali di trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta”, ha affermatonel chiedere che vengano assunti provvedimenti straordinari da attuare limitatamente alla durata dell’emergenza e a determinate categorie.per le peculiarità del tipo di lavoro che segue i cicli stagionali della natura e del clima. Nel corso degli anni successivi– ha sottolineato la Coldiretti – è stata l’unico settore che è rimasto praticament" con tutte le(solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito) che gli altri settori non hanno mai più conosciuto fino all’abrogazione.Non è un caso – ha precisato la Coldiretti – chein agricoltura sia praticamente rimasto stabile con circavenduti nell’anno prima dell’abrogazione del 2017. Più o meno gli stessi dei 5 anni precedenti, per un totale di 350mila giornate di lavoro che – conclude la Coldiretti – potrebbero aiutare molti italiani in difficoltà per la mancanza di lavoro.