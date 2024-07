Piano Mattei, l'Italia produrrà cereali in Algeria in modo sostenibile

B.F

(Teleborsa) - Nell’ambito del, l'Italia porta a casa un, per la bonifica di un ampio appezzamento di terreno e l'avvio di un progetto di. La commessa è stata assegnata a, realtà molto antica, ex partecipata pubblica quotata in Borsa, che opera a presidio di tutta la filiera agro-industriale con le sue tecniche tecnologicamente avanzate.L'accordo Italia-Algeria è stato firmato ad Algeri dai rispettivi Ministri dell'Agricoltura, l'italianoe l'algerino, sulla scia dell’incontro bilaterale della Presidente del Consiglio, con il Presidente della Repubblica di Algeria, a margine del Vertice G7 di Borgo Egnazia."Questa intesa - sottolinea Palazzo Chigi - rappresentafatto sinora dall’Italia in Nord Africa, dove il Governo italiano è impegnato nel settore con un’azione ad ampio raggio che coinvolge diverse aree e Nazioni della sponda sud del Mediterraneo".L’accordo prevede una concessione strategica da parte del governo algerino di, che la società Bonifiche Ferraresie creando un’intera. Le attività verranno avviate già nel 2024 tramite la creazione di pozzi e una prima semina di cereali.Bonifiche Ferraresi è una realtà piuttosto antica, risalente agli ultimi decenni del 1800, quotata in Borsa dal Dopoguerra (1947). Con i suoi 7.750 ettari, è, ma da operatore tradizionale si è poi trasformata in una realtà, più evoluta ed innovativa, in grado di offrire. Nel 2017, il suo principale azionista ha promosso un'OPAS ed è nato iltutt'ora quotato in Borsa, che ha avviato un ha avviato un percorso di internazionalizzazione per la promozione di un modello di filiera di qualità, replicabile, scalabile e tracciabile, e di formazione del capitale umano.Le azioniquesta mattina registrano in Borsa un moderato, rispetto ad un massimo raggiunto a 4,05 euro, ma il titolo aveva chiuso venerdì scorso in rialzo del 2,5% a 4 euro per azione, con scambi piuttosto intensi per oltre 125 mila pezzi passati di mano.