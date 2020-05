Radar Leonardo per l’Agenzia Marittima e della Guardia Costiera del Regno Unito

(Teleborsa) -(Maritime and Coastguard Agency) delha scelto il modello di seconda generazione dela supporto di missioni di ricerca e soccorso, protezione delle frontiere, monitoraggio di pesca e inquinamento. Il radar Osprey 30modificati, forniti dalla società di servizi britannica per il trasporto aereo 2Excel.Osprey 30sempre di Leonardo, impiegato finora dall’Agenzia Marittima e della Guarda Costiera britannica per il monitoraggio della pesca legale e dell’inquinamento nelle acque del Regno Unito. Osprey 30, anche nelle condizioni ambientali e marittime più controverse, oltre chea lunga distanza, sia di giorno che di notte.Anche la Marina degli Stati Uniti ha acquistato l’Osprey 30 per il programma di elicotteri a pilotaggio remoto Fire Scout.Leonardo è leader mondiale nella tecnologia a scansione elettronica AESA (Active Electronically Scanned Array), che utilizza una matrice di centinaia di minuscoli moduli radar che dirigono il raggio elettronico, anziché spostare meccanicamente il sensore verso l’obiettivo. In questo modo gli equipaggi possono decollare, scansionare a 360 gradi, rilevare, rintracciare e classificare quasi istantaneamente centinaia di obiettivi marittimi.